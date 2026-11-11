Максимальное погружение в GTA 6 – разработчики раскрыли новые особенности игры для владельцев PS5

Накануне релиза разработчики выпустили новый трейлер Grand Theft Auto VI, в котором раскрываются эксклюзивные возможности игры для владельцев консоли PlayStation 5.

Sony и Rockstar обещают новый уровень погружения в криминальный мир Вайс-Сити благодаря возможностям консоли PlayStation 5, сообщает 24 Канал.

Эксклюзивные функции геймпада DualSense

Основное внимание в новом видео разработчики уделили технологиям контроллера DualSense.

Игроки физически почувствуют отдачу оружия во время перестрелок благодаря адаптивным триггерам, а также сопротивление кнопок при выполнении персонажами физических действий. Кроме того, инженеры настроили тактильную обратную связь по всей площади геймпада, поэтому каждое падение или удар игрок будет ощущать по-особому.

Отдельной фишкой станет использование встроенного динамика контроллера. Через него будут звучать переговоры полиции по радиосвязи и другие звуковые эффекты окружающей среды, что усилит эффект присутствия в игре.

Маркетинговое сотрудничество между Sony и Rockstar делает версию для PlayStation 5 приоритетной.

В то же время владельцы усовершенствованной консоли PS5 Pro получат лучшую графику благодаря поддержке трассировки лучей и масштабирования изображения PSSR, хотя все консольные версии будут работать с частотой 30 кадров в секунду.

Трейлер GTA 6 для PS5: смотрите видео

Официальный релиз Grand Theft Auto VI состоится уже 19 ноября, а игру уже можно предварительно скачать, о чем разработчики неожиданно объявили, представив еще один трейлер.