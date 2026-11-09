Игроки сэкономят сотни гигабайт – GTA 6 Online получит функцию, которой не хватало в GTA 5

Похоже, что Rockstar решила серьезную проблему GTA 5 Online. Новый подход к онлайн-режиму GTA 6 позволит сэкономить место на диске у игроков.

Выход Grand Theft Auto 6 заставит геймеров "почистить" свои консоли из-за огромного размера игры. Вместе с тем в файлах будущего тайтла специалисты обнаружили важное отличие от GTA 5, которое позволит более эффективно управлять свободным местом на накопителе, сообщает gamesradar+.

Как Rockstar позаботится о месте на ваших дисках

Команда аналитиков PlayStation Game Size обратила внимание на техническую структуру данных в предварительной загрузке игры, где установочный файл занимает около 212 гигабайт.

В то же время известный инсайдер под ником Tex2 исследовал архитектуру файлов и обнаружил ключевое нововведение – Rockstar Games решила разделить ресурсы сюжетной кампании и сетевого компонента.

В отличие от GTA 5, где все элементы составляли единый неразделимый массив, в новой части игроки смогут самостоятельно выбирать, какую именно часть игры хранить на накопителе.

Это позволит удалить онлайн-режим или сюжетную кампанию позже, чтобы сэкономить немного места, и загрузить их снова в любой момент,

– прокомментировал Tex2.

Несмотря на то, что разработчики позиционируют GTA 6 на старте как одиночный проект, в дистрибутиве игры уже присутствуют прямые ссылки на мультиплеер.

В частности, специалисты обнаружили в коде инструменты для быстрого присоединения к сессии и запуска сетевых активностей на PlayStation 5.

Финальный трейлер игры: смотрите видео

Поэтому это простое изменение существенно поможет консольным геймерам. Тем более что генеральный директор Twitch Дэн Кленси после общения с представителями студии уже рассказывал, что полноценный релиз GTA Online состоится в следующем году.