Никто не придет: производитель автозапчастей планирует закрыться в день выхода GTA 6

Мир готовится к одному из самых масштабных событий в современной индустрии развлечений. Ожидания вокруг нового проекта от Rockstar Games достигли такого уровня, что даже успешные компании вынуждены адаптироваться к реалиям геймерского сообщества, чтобы сохранить стабильность внутри коллектива.

Почему бизнес сдаётся перед видеоигрой?

Предстоящий релиз Grand Theft Auto 6 стал не просто важным событием для игровой индустрии, а настоящим культурным вызовом для корпоративного сектора. Ажиотаж вокруг игры настолько высок, что отдельные компании решили официально приостановить работу в день ее выхода. В частности, американский производитель автомобильных запчастей Burger Motorsports объявил, что полностью приостановит операционную деятельность 19 ноября 2026 года, когда игра официально появится на прилавках магазинов. Об этом сообщает издание TheGamer.

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Компания, которая приобрела мировую известность благодаря производству тюнинг-систем JB4, объяснила своё решение "беспрецедентным масштабом культурного события". Руководство предприятия столкнулось с массовыми запросами на отпуска и потенциальными конфликтами в рабочем графике. Анализ ситуации показал, что поддерживать нормальный темп производства в таких условиях будет невозможно.

Burger Motorsports объявит о временной общекорпоративной паузе в работе в четверг, 19 ноября 2026 года,

– прокомментировало руководство компании в официальном сообщении для персонала.

Причиной такого радикального шага стала откровенность самих сотрудников. Значительная часть команды заранее предупредила руководство, что не сможет выполнять свои обязанности в день релиза. Ситуация приобрела комический, но в то же время серьёзный оттенок, поскольку люди прямо заявили о своих планах "переехать" в виртуальный мир игры.

Несколько членов команды уже сообщили руководству, что они будут недоступны, вне зоны досягаемости и/или "в Вайс-Сити" в течение всего дня,

– заявил представитель производителя в посте в Instagram.

Руководство Burger Motorsports решило не бороться с фанатским увлечением, а возглавить его. В компании официально перечислили все направления, работа которых будет приостановлена, включая общую производительность цехов. Восстановить привычный рабочий ритм планируют только после того, как персонал удовлетворит свой первоначальный интерес к новинке.

В объявлении в шутку отмечено, что возвращение к реальности ожидается после того, как сотрудники завершат хотя бы одну игровую миссию и закончат первоначальное исследование открытого мира.

Мир сошел с ума из-за GTA 6

Подобная реакция бизнеса вполне логична, если учесть всеобщее безумие вокруг Grand Theft Auto 6. Ожидание игры сопровождается явлениями, граничащими с фанатизмом. Например, некоторые поклонники пытались использовать акустическое оборудование возле штаб-квартиры Rockstar North в Эдинбурге, надеясь по уровню шума в офисе угадать дату выхода нового трейлера. В другом случае полиции даже пришлось выезжать в офис разработчиков из-за визита незваных блогеров.

По прогнозам аналитиков, такие меры предосторожности со стороны работодателей могут стать массовыми. Ожидается, что только в первые дни после выхода игру приобретут более 45 миллионов пользователей.

Несмотря на то, что Burger Motorsports стала первой компанией, публично объявившей о выходном, масштабы влияния релиза на мировой рынок труда могут оказаться значительно больше.