Единственный оставшийся пост рассказывает о дате выхода первого трейлера игры Grand Theft Auto. Больше ничего в инстаграме студии не осталось.

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Rockstar "почистила" свой инстаграм

Это удивительное решение может означать начало новой эры для Rockstar Games, которая уже 5 декабря покажет первый трейлер грядущей GTA 6. Он даст поклонникам первое представление о том, чего ожидать от продолжения культовой франшизы.

На ноябрь 2023 года было продано более 190 миллионов копий GTA 5, которая стала вторым бестселлером за все время. Так что ожидания Rockstar Games от новых приключений, подаренных геймерам GTA 6, справедливо высоки.

Почти 28 миллионов подписчиков Rockstar Games могут быть удивлены столь внезапным удалением всех предыдущих публикаций компании в инстаграме. В то же время студия оставила все остальные свои страницы в социальных сетях неприкосновенными.

Поклонники справедливо надеются, что инстаграм станет той платформой, где уже в ближайшее время Rockstar все подробнее будет рассказывать о GTA 6. Остается лишь дождаться выхода трейлера 5 декабря.