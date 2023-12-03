Єдиний пост, який залишився, розповідає про дату виходу першого трейлера гри Grand Theft Auto. Більше нічого в інстаграмі студії не залишилося.

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Rockstar "почистила" свій інстаграм

Це дивовижне рішення може означати початок нової ери для Rockstar Games, яка вже 5 грудня покаже перший трейлер майбутньої GTA 6. Він дасть шанувальникам перше уявлення про те, чого очікувати від продовження культової франшизи.

Станом на листопад 2023 року було продано понад 190 мільйонів копій GTA 5, яка стала другим бестселером за весь час. Тож очікування Rockstar Games від нових пригод, які подарує геймерам GTA 6, справедливо високі.

Майже 28 мільйонів підписників Rockstar Games можуть бути здивовані таким раптовим видаленням усіх попередніх публікацій компанії в інстаграм. Натомість студія залишила всі інші свої сторінки в соціальних мережах недоторканими.

Шанувальники справедливо сподіваються, що інстаграм стане тою платформою, де вже найближчим часом Rockstar все детальніше розповідатиме про GTA 6. Залишається лише дочекатися виходу трейлера 5 грудня.