Релиз GTA 6 все еще под угрозой – инсайдер шокировал подробностями о разработке игры

Известный инсайдер поделился порцией новой информации о разработке Grand Theft Auto 6 и она может расстроить геймеров, которые ждут амбициозный проект.

Инсайдер под ником GameRoll стал известным среди поклонников Rockstar после того, как его информация об игре несколько раз находила подтверждение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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Не удалось обойти производственный ад

Недавно он обнародовал много деталей игрового процесса GTA 6. Среди прочего, инсайдер сообщил, что сюжет будет разделен на пять разделов. Новая порция информации об игре касается именно этого.

В частности, GameRoll утверждает, что второй трейлер "шестерки" состоит из кадров из 1 и 3 разделов проекта, поэтому геймеры еще много чего не видели. Однако, это как раз не то чтобы хорошие новости.

По данным инсайдера, последняя глава GTA 6 переживает своего рода "перезагрузку".

5 раздел в производственном аду,

– заявил он.

Источники GameRoll в Rockstar сообщают, что 4 и 5 разделы игры до сих пор не завершены, а из последнего и вообще вырезали немало всего, поэтому сейчас команда сосредоточена на том, чтобы почти полностью его переделать.

При этом инсайдер не дает стопроцентной гарантии правдивости информации, объясняя, что его информатором является "не прямой источник", а именно кто-то, кто утверждает, что является другом работника Rockstar, который является "старшим в своем отделе".

Так или иначе, пока что релиз GTA 6 все еще запланирован на 26 мая 2026 года и надеемся, что его не будет ожидать еще один перенос.