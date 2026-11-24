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Главным нововведением патча стало устранение критических ошибок, из-за которых игра внезапно закрывалась, сообщает официальный сайт студии.

Что исправил первый патч GTA 6?

Кроме того, специалисты устранили сбой в системе автоматического сохранения, из-за которого игрокам приходилось заново проходить сложные миссии после очередного вылета.

Устранена проблема, из-за которой игра сохранялась некорректно– прокомментировал официальный представитель студии Rockstar Games в примечаниях к обновлению.

Разработчики также навели порядок с телефонными звонками, которые ранее не срабатывали во время выполнения заданий и блокировали дальнейший сюжетный прогресс.

Также разработчики исправили неприятный баг, из-за которого игроки не могли снизить уровень розыска и оставались под постоянным прицелом полиции. Дополнительно в патче устранили проблемы с тренажерами в спортзале, где не работала штанга для становой тяги, и наладили передачу мешков напарниками для продажи добычи скупщикам.

Заметные изменения коснулись и климата в игре. Ранее игроки активно жаловались на непрекращающееся солнце и отсутствие дождей в штате Леонида.

Исправили проблему, из-за которой погода не менялась в течение длительного времени– добавил официальный представитель Rockstar.

Интересно, что в списке изменений отсутствуют упоминания о популярных среди сообщества багах.

Речь идет о сбое, позволяющем включить вид от первого лица, а также об ошибке на Xbox, что разблокирует частоту в 60 кадров в секунду. Поэтому игроки пока могут и дальше пользоваться этими неофициальными возможностями.