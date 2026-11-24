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Найголовнішим нововведенням патчу стала ліквідація критичних помилок, через які гра раптово закривалася, інформує офіційний сайт студії.

Що виправив перший патч GTA 6?

Крім того, фахівці усунули збій у системі автоматичного збереження, який змушував гравців заново проходити складні місії після чергового вильоту.

Усунули проблему, яка призводила до того, що гра зберігалася некоректно– прокоментував офіційний представник студії Rockstar Games у примітках до оновлення.

Розробники також навели лад із телефонними викликами, які раніше не спрацьовували під час виконання завдань і блокували подальший сюжетний прогрес.

Також розробники виправили неприємний баг, через який гравці не могли скинути рівень розшуку та залишалися під постійним прицілом поліції. Додатково у патчі владнали проблеми з тренажерами у спортзалі, де не працювала штанга для станової тяги, та налагодили передачу мішків напарниками для продажу здобичі скупникам.

Помітні зміни торкнулися й клімату у грі. Раніше гравці активно скаржилися на безперервне сонце та відсутність дощів у штаті Леоніда.

Виправили проблему, через яку погода не змінювалася протягом тривалого часу– додав офіційний представник Rockstar.

Цікаво, що у списку змін відсутні згадки про популярні серед спільноти баги.

Йдеться про збій, який дозволяє вмикати вигляд від першої особи, а також про помилку на Xbox, що розблоковує частоту у 60 кадрів за секунду. Тож гравці поки можуть і надалі користуватися цими неофіційними можливостями.