Твит с датой выхода трейлера GTA 6 побил рекорд игровой индустрии

Rockstar Games в пятницу, 1 декабря, назвала дату выхода первого официального трейлера Grand Theft Auto 6. Твит с этим сообщением побил рекорд твитов, касающихся индустрии видеоигр.

К слову, после публикации даты выхода официального трейлера игры студия "почистила" свой инстаграмм. Но страница Rockstar Games в твиттере (Х) осталась нетронутой.

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Твит о GTA 6 побил рекорд

Публикация о выходе первого трейлера Grand Theft Auto 6 от 1 декабря получила более 1,8 миллиона лайков только за первые 24 часа. По состоянию на время публикации этой новости твит уже приближается к отметке в 2 миллиона лайков.

Кроме того, сообщение Rockstar Games распространили более 490 тысяч раз. Также твит прокомментировали уже более 67 тысяч раз.

В комментариях геймеры начали обсуждение по различным темам – от голосований по поводу возможной стоимости игры GTA 6 и до поиска намеков в изображении, которым студия сообщила о дате выхода трейлера. Так, один из поклонников предположил, что три чайки, изображенные на картинке, могут намекать на трех главных героев в предстоящей игре.

К слову, предварительный рекордный твит для игровой индустрии также принадлежит Rockstar. В ноябре 2023 года он подтвердил, что первый трейлер следующей игры Grand Theft Auto появится в декабре.