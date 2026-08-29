Поклонник серии заметил в игре возможность использовать весьма специфическое "оружие", сообщает TGG на YouTube.

От пистолетов до "грязных бомб"

Конечно, в игре будет в избытке традиционного вооружения, начиная от обычных пистолетов и автоматов до мощного револьверного гранатомета.

Однако авторы GTA 6 решили вывести интерактивность виртуального мира на совершенно новый и немного отвратительный уровень.

Несколько странную механику раскрыл блогер TGG в своем подробном обзоре Grand Theft Auto VI: An Extended Look. Он получил уникальную информацию во время визита в офис Rockstar North, где собственными глазами наблюдал за процессом разработки и геймплеем.

Я слышал, что если кто-то на улице выгуливает собаку и собака справляет нужду, вы можете подождать, пока человек подберет собачьи экскременты пакетом, а затем ударить этого человека, заставив его уронить пакет, полный собачьего дерьма,

– рассказал контент-мейкер.

После этого игрок может спокойно поднять эту "грязную бомбу" с земли и бросить ее в кого-нибудь другого.

Полное видео от блогера: смотрите ролик

Пока неизвестно, будут ли такие "метательные пакеты" наносить реальный вред здоровью персонажей или их создали исключительно для провоцирования забавных реакций со стороны искусственного интеллекта.

В любом случае, такая деталь прекрасно иллюстрирует общую концепцию живого мира, которую стремятся реализовать в Rockstar Games, как и то, что отныне игроку GTA 6 будет гораздо сложнее угонять автомобили.