Шанувальник серії помітив у грі можливість використовувати вельми специфічну "зброю", повідомляє TGG на YouTube.

Від пістолетів до "брудних бомб"

Звичайно, у грі буде вдосталь традиційного озброєння, починаючи від звичайних пістолетів і автоматів до потужного револьверного гранатомета.

Проте автори GTA 6 вирішили вивести інтерактивність віртуального світу на абсолютно новий і трошки огидний рівень.

Дещо дивну механіку розкрив блогер TGG у своєму детальному огляді Grand Theft Auto VI: An Extended Look. Він отримав унікальну інформацію під час візиту до офісу Rockstar North, де на власні очі спостерігав за процесом розробки та геймплеєм.

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Я чув, що якщо хтось на вулиці вигулює собаку і собака сходить у туалет, ви можете зачекати, поки людина підбере собачі екскременти пакетом, а потім ударити цю людину, змусивши її впустити пакет, повний собачого лайна,
– розповів контент-мейкер.

Після цього гравець може спокійно підняти цю "брудну бомбу" із землі та кинути її в будь-кого іншого.

Повне відео від блогера: дивіться ролик

Наразі невідомо чи будуть такі "метальні пакети" завдавати реальної шкоди здоров'ю персонажів, чи їх створили виключно для провокування кумедних реакцій з боку штучного інтелекту.

У будь-якому разі, така деталь чудово ілюструє загальну концепцію живого світу, яку прагнуть реалізувати в Rockstar Games, як і те, що відтепер гравцю GTA 6 буде куди складніше викрадати автомобілі.