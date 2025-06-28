Отредактированный скриншот GTA 6 дает новое представление о масштабах игрового мира

Геймеры могут по-новому взглянуть на масштабы карты Grand Theft Auto 6, благодаря тому, что преданные фанаты серии отредактировали скриншот из игры.

Сообщество поклонников GTA продолжает попытки выяснить реальные размеры мира продолжения легендарной серии и на этот раз их усилия дали интересный результат, сообщает 24 Канал.

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Карта игры будет просто огромной

Вместе с долгожданным вторым трейлером GTA 6, Rockstar поделились с геймерами большим количеством скриншотов из игры.

Каждое изображение было детально исследовано фанатами на предмет каких-либо секретов или "пасхалок", а один конкретный скриншот ландшафта даже подвергся фантастической ретуши.

Использовав один из снимков пейзажей региона Leonida Keys, энтузиасты убрали на нем "лишний" туман и обнаружили кучу новых зданий на заднем плане.

Таким образом, на западе удалось заметить диспетчерскую башню аэропорта, а также много домов, тогда как восток имеет более промышленный вид.

"Очищенное" от тумана изображение, позволяет оценить фактическое расстояние между изображенной локацией и непосредственно самим Вайс-Сити и оно действительно ошеломляет.

Мы так далеко от города, что здания в Саут-Бич почти исчезают из поля зрения. Эта карта огромная,

– написал один из комментаторов сообщения на Reddit.

Поэтому, вполне возможно, что с релизом GTA 6 геймеров будет ожидать одна из крупнейших карт в истории видеоигр.