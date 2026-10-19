Спутниковые снимки и вайбкодинг – энтузиаст создает аналог GTA на основе реальных карт

Представьте себе игру в стиле GTA, где игровой картой служит не вымышленный город, а вся планета Земля с реальными улицами и зданиями. Именно такой грандиозный проект создает инди-разработчик с помощью ИИ.

Американский разработчик Чарли Чепмен запустил работу над виртуальным симулятором Земли, который он сам иронично описывает как "дитя" союза GTA и первой версии Apple Maps, сообщает Dexerto.

Масштабная "песочница": от небоскребов до процедурных интерьеров

Энтузиаст создал движок на языке C++, который в реальном времени загружает картографические данные из открытых источников OpenMapTiles, преобразуя географические координаты в трехмерный игровой мир. В игре уже работает глобальная система погоды с ураганами и дождями, а каждое здание имеет процедурно сгенерированный интерьер.

Рендеринг осуществляется через Metal и Vulkan. Благодаря этому виртуальная Земля запускается практически на всех устройствах Apple.

Главным помощником в разработке стала модель искусственного интеллекта Claude Opus 5,5 от компании Anthropic и три компьютера Mac, которые заменили членов команды.

Все это выглядит немного безумно. Вечером перед сном я просматриваю все результаты, которые Claude сделал за день, тестирую их и составляю планы для трех моих компьютеров Mac на следующий день,

– прокомментировал разработчик.

Разработка длится чуть больше трех недель, однако проект уже впечатляет своим размахом. В виртуальном мире можно кататься на скейтборде в специальных парках, спускаться на сноуборде с горных курортов или испытывать различный транспорт.

Демонстрация прогресса: смотрите видео

ok... uh so I'm making a game... it's like if GTA & Apple Maps v1 had a baby And that baby was a custom built engine that streams in OpenMapTiles (plus some other public domain mapping data) to render the entire earth as a playable open world game Engine is all C++ with Metal (and Vulcan) renderer - which means this thing runs on ALL Apple platforms... yes even that one (ok not the watch... yet) Right now it's just a sandbox world. No "game" - just layers and layers of systems. Earth scale procedural weather systems (rain, storms, clouds, wind, KpI, tornadoes, hurricanes, etc) which means you can see them coming from the distance and travel across the landscape in a timelapse. And every building has a procedurally generated interior. There's also tons of vehicles, skateboarding (with skateparks), snowboarding (with ski resorts & lifts) Also a photography mode with all sorts of fun goodies The whole thing is a bit mad. Work's been insane right now and I wind down before bed by going through all of the work Claude has done that day, playtesting, writing up new project plans, and then kicking off the next day's projects across my 3 Macs in my house wirring on this all day with Opus 5.5 (maybe save that explainer for another crazy person Twitter screed) Anyway, curious what you think. Now I can post my little updates here instead of blowing up all my group chats with the weird ideas I'm trying next. — Charlie Chapman (@_chuckyc) October 15, 2026

Последним экспериментом автора стало добавление к спортивному автомобилю турбореактивных двигателей от лунного модуля. Несмотря на отсутствие полноценных игровых квестов или сюжета, "песочница" уже предлагает работающий фоторежим и первые наработки звукового сопровождения.

Пока что разработчик не называет точной даты выхода полноценной игры или публичной бета-версии. Несмотря на это, он открыл форму регистрации для всех желающих принять участие в будущем тестировании.