Вежливость игрока настолько поразила представителей Rockstar Games, что они отблагодарили его солидной суммой внутриигровой валюты, рассказывает 24 Канал со ссылкой на публикацию пользователя Starkinator3000 на Reddit.

Как игроку удалось получить миллион?

Пользователь рассказал, что получил 1 000 000 игровых долларов после того, как написал праздничное поздравление разработчикам.

Для связи он не использовал специальные игровые механики, а просто отправил сообщение в техподдержку. Сотрудники компании оценили такой жест, поблагодарили вежливого пользователя и начислили ему бонус, который стал приятным дополнением к его капиталу.



В сообществе отмечают, что специалисты поддержки Rockstar в целом довольно часто проявляют лояльность к игрокам, выдавая игровую валюту в качестве компенсации за мелкие ошибки или технические проблемы.

Однако новость о такой щедрости вызвала настоящий ажиотаж: количество праздничных обращений в компанию мгновенно выросло в два раза.

Это гарантированно работает?

Другие игроки также попробовали испытать судьбу, но результаты оказались неоднозначными. Некоторые получили только обычное вежливое письмо в ответ, а кому-то поступило автоматическое сообщение от системы.

Эксперты и опытные геймеры считают, что получить такую выплату несколько раз подряд не удастся. Агенты поддержки видят всю историю предыдущих заявок пользователя, поэтому злоупотреблять вежливостью не получится.

Кроме того, решение о начислении средств во многом зависит от конкретного сотрудника, который обрабатывает запрос.