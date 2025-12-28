Ввічливість гравця настільки вразила представників Rockstar Games, що вони віддячили йому солідною сумою внутрішньоігрової валюти, розповідає 24 Канал з посиланням на публікацію користувача Starkinator3000 на Reddit.

Як гравцю вдалося отримати мільйон?

Користувач розповів, що отримав 1 000 000 ігрових доларів після того, як написав святкове привітання розробникам.

Для зв'язку він не використовував спеціальні ігрові механіки, а просто надіслав повідомлення у техпідтримку. Співробітники компанії оцінили такий жест, подякували ввічливому користувачеві та нарахували йому бонус, який став приємним доповненням до його капіталу.



У спільноті зазначають, що фахівці підтримки Rockstar загалом досить часто виявляють лояльність до гравців, видаючи ігрову валюту як компенсацію за дрібні помилки чи технічні проблеми.

Проте новина про таку щедрість спричинила справжній ажіотаж: кількість святкових звернень до компанії миттєво зросла у два рази.

Це гарантовано працює?

Інші гравці також спробували випробувати долю, але результати виявилися неоднозначними. Дехто отримав лише звичайне ввічливе письмо у відповідь, а комусь надійшло автоматичне повідомлення від системи.

Експерти та досвідчені геймери вважають, що отримати таку виплату кілька разів поспіль не вдасться. Агенти підтримки бачать усю історію попередніх заявок користувача, тому зловживати ввічливістю не вийде.

Крім того, рішення про нарахування коштів багато в чому залежить від конкретного співробітника, який обробляє запит.