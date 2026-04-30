Трейлер фильма по мотивам GTA San Andreas разорвал сеть

Энтузиасты создали невероятный трейлер фильма по мотивам культовой видеоигры Grand Theft Auto San Andreas. Видео – в материале.

Учитывая современные тенденции индустрии, момент когда мы увидим экранизацию какой-то из игр Rockstar является лишь вопросом времени. Как это могло бы быть, уже представили энтузиасты в соцсети X, сообщает 24 Канал.

Как выглядел бы фильм по GTA San Andreas?

В портфолио этой выдающейся студии есть немало интересных проектов, достойных получить адаптацию для больших экранов.

Первой на ум, конечно, приходит история Артура Моргана из вестерна Red Dead Redemption 2, которая могла бы зацепить за живое миллионы зрителей со всего мира.

Однако, не разделяют восторга по поводу такой идеи сами Rockstar и даже исполнитель главной роли в игре, актер Роджер Кларк, который имеет серьезные сомнения на счет того станет ли RDR 2 когда-нибудь фильмом, информирует Collider.

Вместе с тем это никак не помешает геймерам фантазировать. Так и сделали энтузиасты, которые решили представить как мог бы выглядеть фильм по мотивам другой легендарной игры студии, создав для него трейлер с помощью ИИ.

Речь о ролике, размещенном на странице cartonero в X, который представляет пользователям взгляд на экранизацию GTA San Andreas.

В видео нашлось место сразу нескольким знаковым моментам из игры: от того самого переулка с крылатой фразой "Here we go again" до миссии с поездом, которая выбесила не одно поколение геймеров.

Трейлер фильма по San Andreas: смотрите видео

Всего за сутки с момента публикации, пост набрал почти 900 тысяч просмотров и более 16 тысяч лайков.

Несмотря на все недостатки и огрехи ИИ, как вот то что Карл Джонсон постоянно меняет внешность от кадра к кадру, трейлер заинтриговал немало геймеров.

Среди комментаторов нашлось много тех, кто был бы не против увидеть настоящий полный метр, снятый в подобном стиле.

Если бы они действительно сделали бы что-то подобное, это побило бы рекорды кассовых сборов,

– уверен пользователь @angeldaznogale1.

Интересно, что именно финансовая сторона тормозит выход Rockstar на "рынок" экранизаций. Еще в 2023 году, в ежегодном отчете перед акционерами, глава Take-Two Штраус Зельник объяснил, что часто экранизации проваливаются, а компании теряют деньги, информирует Gamespot.

Что ж, чего греха таить, в этом есть зерно истины, особенно учитывая историю с экранизацией Borderlands, к которой как раз и были причастны Take-Two, как издатели игры.

Как громко провалился фильм Бордерлендз?

Фильм "Бордерлендз" стал энциклопедическим определением провала адаптации видеоигры. Лента собрала лишь 30 миллионов долларов в мировом прокате при бюджете в 115 миллионов, сообщает все тот же Gamespot.

При этом режиссер фильма объяснил неудачу карантинными ограничениями и работой с актерами посредством Zoom.

Вместе с тем уже упомянутый Штраус Зельник не считает экранизацию Borderlands полным провалом, поскольку после нее продажи игр серии несколько выросли, информирует IGN.