Сооснователь студии Rockstar рассказал почему покинул компанию после GTA V и RDR 2

Легендарный разработчик Дэн Хаузер объяснил свое решение покинуть Rockstar после долгих лет работы в студии. Причиной стали две игры: GTA V и RDR 2. Подробнее – в материале.

В свое время игровую индустрию потрясло известие о том, что один из соучредителей Rockstar покидает студию. Прошло несколько лет и ведущий разработчик таких проектов как Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2, рассказал о причинах своего решения, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC Radio 4.

Дэн Хаузер ушел из Rockstar из-за масштабов GTA V и RDR 2?

В рамках эфира на BBC Radio 4 ветеран индустрии поделился тем, что же в свое время толкнуло его на такое неожиданное карьерное решение.

Масштаб последних нескольких игр (речь о GTA 5 и Red Dead Redemption 2, – 24 Канал) был вне всякого представления,

– начал рассказ Хаузер.

По словам Дэна, ему было очень интересно работать с "невероятно талантливыми людьми" и "использовать их огромные мозги" чтобы создать эти удивительные проекты.

Однако именно их масштаб стал фактором, что истощил разработчика.

Проекты были действительно длинными и сложными, и их реализация занимала много времени... У вас есть 450 000 строк диалога и столько же других вещей, которые пытаются собраться в кучу,

– говорит он.

Гаузер отметил, что руководство проектами такого масштаба, как в Rockstar безвозвратно "поглощает всё ваше время на многие годы", поэтому он просто не был уверен хватит ли его сил на еще одну игру такого рода.

Сейчас создатель сосредоточен работой над "A Better Paradise" – аудио-сериалом, который выйдет в начале 2026 года и будет предшествовать игре с открытым миром, сообщается на Absurd Ventures.

