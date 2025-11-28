В интервью изданию Bloomberg они подтвердили работу над свежим контентом для игры, а также намекнули на совершенно новые проекты, которыми команда может заняться в будущем.

Что ждет игроков в будущем?

Разработчики официально сообщили, что уже занимаются созданием дополнительных материалов для Silksong. По аналогии с оригинальной Hollow Knight, поддержка игры будет реализовываться через большие и меньшие обновления, а также бесплатные дополнения.

Поскольку Silksong уже на старте вышла масштабной, команда стремится не перегружать новичков чрезмерным количеством контента сразу. Вероятно, часть новых материалов придется скрыть внутри мира игры. По словам Гибсона, к моменту завершения пострелизной поддержки метроидвания гарантированно станет "огромной".

Когда выйдет DLC для Silksong?

Относительно сроков выхода обновлений авторы избегают конкретных обещаний, однако уверяют: ждать семь лет на DLC, как это было с основной игрой, не придется. Также они планируют чаще выходить на связь с сообществом.

Гибсон предупредил, что хотя они не хотят тратить на дополнения непомерное количество времени, студия будет придерживаться той же философии качества, что может немного затянуть процесс разработки.

Кроме этого, у команды уже есть идеи для следующих игр. Это могут быть проекты с большими мирами и гигантскими боссами, но не обязательно во вселенной Hollow Knight. Разработчики даже рассматривают возможность попробовать свои силы "немного в другом жанре".

Напомним, что Hollow Knight: Silksong вышла 4 сентября на ПК и консолях. Игра получила пять номинаций на The Game Awards 2025, включая категорию "Игра года", но сами разработчики, вероятнее всего, пропустят церемонию из-за большой занятости.