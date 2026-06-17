После волны критики Rockstar сделала то, чего владельцы GTA V требовали на протяжении многих лет

В своё время решение о продаже обновления GTA V до современной версии вызвало недовольство у миллионов игроков. Теперь Rockstar Games неожиданно пересмотрела свою политику в отношении GTA V и готовит приятный бонус для владельцев старых консолей.

Rockstar Games решила изменить одно из самых спорных условий, связанных с переизданием Grand Theft Auto V для современных консолей. Компания объявила, что уже с 18 июня 2026 года владельцы цифровых копий GTA V для PlayStation 4 и Xbox One смогут бесплатно перейти на версии игры для PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.

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Это решение стало неожиданностью, ведь при запуске обновленной GTA V в марте 2022 года Rockstar выбрала иную модель. Тогда пользователям пришлось покупать новую версию отдельно.

В начале продаж владельцы PlayStation 5 могли приобрести игру за 10 долларов в течение первых трёх месяцев после релиза, после чего цена выросла до 40 долларов. Для Xbox Series X и Series S стоимость составляла 20 долларов, а впоследствии также поднялась до 40 долларов.

Именно из-за этого компания столкнулась с критикой со стороны части фанатов. Многие игроки считали, что переход на новое поколение консолей должен был быть бесплатным, особенно учитывая возраст проекта.

Что получат игроки после обновления

Версии GTA V для PlayStation 5 и Xbox Series X и S предлагают ряд технических улучшений по сравнению с изданиями для PlayStation 4 и Xbox One.

Среди ключевых изменений:

улучшенная графика;

поддержка трассировки лучей;

режим с частотой до 60 кадров в секунду;

разрешение до 4K;

более быстрая загрузка;

дополнительные технические оптимизации для современного оборудования.

Фактически речь идет о самой совершенной консольной версии GTA V, которая максимально использует возможности текущего поколения приставок.

Интересно, что владельцы ПК получили аналогичное обновление ещё весной 2025 года. Тогда Rockstar бесплатно перенесла на компьютеры большинство улучшений с консолей нового поколения. В то же время студия разделила игру на два отдельных издания: классическое Legacy и модернизированное Enhanced.

Игра, которая не собирается стареть

История GTA V остается уникальной для игровой индустрии. Игра дебютировала ещё в сентябре 2013 года на PlayStation 3 и Xbox 360. Позже Rockstar выпустила её для PlayStation 4, Xbox One, ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X и S.

За почти 13 лет проект превратился в один из самых успешных в истории видеоигр. По официальным данным, совокупные продажи GTA V уже превысили 230 миллионов копий по всему миру.

Бесплатный апгрейд для владельцев старых консолей вряд ли существенно повлияет на эти цифры, однако он может стать символическим жестом для сообщества. После четырёх лет ожидания Rockstar всё-таки сделала шаг навстречу игрокам и отказалась от политики, которая в своё время вызвала немало вопросов.