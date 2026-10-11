Хакер угрожает выложить полную версию GTA 6, если получит 30 миллионов долларов в криптовалюте

Хакер Cyberleek выдвинул издателям GTA 6 ультиматум. Он угрожает выложить в открытый доступ рабочую версию игры, если его криптомонета достигнет отметки в 30 миллионов долларов.

Злоумышленник опубликовал новое обращение, в котором предложил разработчикам и фанатам сделку, сообщает Kotaku.

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По словам Cyberleek, если рыночная капитализация его криптовалюты достигнет нужной отметки, в сети появится полноценная сборка игры с возможностью пройти сюжетную кампанию от начала до самого конца.

Условия сделки просты и понятны: если рыночная капитализация CYBERLEEK достигнет 30 миллионов долларов, сборка увидит свет – полноценный сюжетный режим от начала до финала с титрами,

– прокомментировал хакер.

Вдобавок злоумышленник поделился новыми 25 минутами игрового процесса, где, среди прочего, показал полностью обнаженного главного героя Джейсона.

В качестве альтернативы хакер оставил разработчикам из Take-Two лишь один вариант избежать утечки – выпустить игру на физических дисках для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S и опубликовать публичные извинения.

У компании Take-Two есть только один выход: физические диски и публичные извинения,

– добавил Cyberleek.

Обращение злоумышленника / Скриншот с ResetEra

Эксперты отрасли отмечают, что злоумышленник может скрываться на территории России, где американские судебные иски не имеют юридической силы. Таким образом, Cyberleek может находиться в относительной "безопасности", в отличие от еще одного хакера Rockstar из Нидерландов, которого недавно все-таки задержали.

Выход Grand Theft Auto 6 запланирован на 19 ноября 2026 года, и сейчас игровая индустрия наблюдает, осмелится ли хакер воплотить свои угрозы в жизнь.