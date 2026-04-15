Разработчики должны поблагодарить хакеров: слив данных Rockstar о GTA 5 дал неожиданный эффект

Хакеры завладели конфиденциальными данными Rockstar по Grand Theft Auto 5 и слили их в сеть, не получив выкуп. Впрочем, это дало весьма неожиданный эффект, который оказался на руку компании.

Rockstar и Take-Two могут откупоривать шампанское, ведь акции последних неслыханно выросли в цене, информирует 24 Канал.

Издатели GTA получили выгоду от атаки хакеров?

Несколько дней назад хакеры из группы ShinyHunters заявили, что завладели конфиденциальными данными студии Rockstar, требуя плату за свое молчание.

Ни сами разработчики, ни их владельцы и издатели из Take-Two не поддались на провокации злоумышленников, поэтому после дедлайна некоторая информация действительно просочилась в сеть.

Но произошло то, чего не ожидал никто. В "сливе" хакеров нашли данные о доходах, которые компании получили и получают от GTA 5 и GTA Online.

В частности, стало известно, что только донатами на так называемые "shark cards" создатели игры заработали до 5 миллиардов долларов за 10 лет, сообщает Insider Gaming.

Трейлер GTA 6: смотрите видео

Эти и другие цифры оказались настолько убедительными, что привлекли немало инвесторов, а уже это принесло Take-Two прирост на бирже, где цена на акции компании выросла на 9,55% в течение последних 5 дней.

В свою очередь это обеспечило рост рыночной капитализации компании, которая подорожала как минимум на миллиард долларов, информирует gamesradar+.

Поэтому, сами того не желая, хакеры сделали невероятную рекламу Take-Two и Rockstar. А учитывая то, что релиз GTA 6 уже не за горами, можно только представить какой поток финансов ожидает эти две компании в будущем.

