Half-Life 2 получила неожиданное обновление, которое исправило 18-летнюю проблему

Легендарный шутер Half-Life 2 от Valve недавно получил неожиданное обновление, которое исправило проблему, преследовавшую игроков на протяжении 18 лет. Эта ошибка влияла на игровой процесс в эпизоде "Шоссе 17".

Патч, датированный 23 июля 2025 года, устранил проблему, беспокоившую игроков в течение 18 лет, информирует 24 Канал со ссылкой на страницу игры в Steam.

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Что изменилось в игре?

Ранее, после выхода Half-Life 2: Episode Two в 2007 году, игроки могли легко проскочить поезд, пока тот едет, не рискуя столкновения. Впоследствии Valve усложнила этот отрезок откорректировав механику управления баги, что сделало его довольно не простым для прохождения.

Теперь, благодаря восстановленной скорости поезда, которую приблизили к оригинальной, игроки снова могут испытать свои навыки, пытаясь проскочить перед поездом в узком проходе. Это возвращает тот самый адреналин и ощущение победы, которые были характерны для оригинальной версии игры.

Как отмечают разработчики, скорость поезда была настроена так, чтобы соответствовать начальной сложности, что делает этот вызов более доступным, но все еще захватывающим.

Кроме этого, обновление включает несколько других исправлений. Например, в разделе Entanglement устранена проблема, когда NPC могли стрелять сквозь стены из-за отсутствия коллизии, а также исправлен баг, из-за которого персонаж Аликс могла блокировать путь игрока к телепортерам.

Хотя список изменений небольшой, сам факт поддержки игры, которой уже более 20 лет, вызывает уважение среди сообщества. Кстати, сооснователь Valve – Гейб Ньюэлл, недавно рассказал, что он все еще работает 7 дней в неделю.