К своему 25-летию Half-Life получила большое обновление: игра доступна почти даром
19 ноября 2023, 13:34Читати новину українською
Источник:Steam
К 25-летнему юбилею Half-Life компания Valve устроила распродажу игры со скидкой в 90%. Кроме того, компания выпустила обширное юбилейное обновление игры.
Half-Life вышла 19 ноября в далеком 1998 году. Так что сегодня игре уже исполнилось 25 лет или четверть века.
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Большое обновление Half-Life
К вечеру 20 ноября игра доступна практически бесплатно. При скидке в 90% Half-Life можно приобрести всего за 22 гривны.
Кроме того, к 25-летию со дня выхода Half-Life компания Valve выпустила обширное юбилейное обновление. Оно призвано восстановить, дополнить и оживить игру в соответствии с современными реалиями. В частности, Half-Life получила следующие улучшения:
- Обновлены настройки графики, включая исправление освещения и фактическое широкоформатное поле обзора.
- Поддержка контроллеров и Steam Networking.
- Поддержка Steam Deck.
- Добавлен контент с Half-Life Uplink и 4 новых мультиплеерных карт.
- Добавлены 3 старые карты Half-Life Deathmatch, ранее доступные только на диске Half-Life: Further Data.
- Добавлены другие материалы, ранее доступные только на диске с дополнительными материалами.
- Добавлены модели персонажей для Deathmatch: Ivan the Space Biker, Prototype Barney, Skeleton и Too Much Coffee Man.
- Исправлены обнаруженные ошибки, улучшен интерфейс и управление.
- Для любителей ностальгировать: вернули оригинальное вводное видео Valve; главное меню обновлено в дизайн, вдохновленный оригинальным главным меню игры 1998 года; изменены модели по умолчанию на оригинальные (не HD) модели.