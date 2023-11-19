К своему 25-летию Half-Life получила большое обновление: игра доступна почти даром

К 25-летнему юбилею Half-Life компания Valve устроила распродажу игры со скидкой в 90%. Кроме того, компания выпустила обширное юбилейное обновление игры.

Half-Life вышла 19 ноября в далеком 1998 году. Так что сегодня игре уже исполнилось 25 лет или четверть века.

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Большое обновление Half-Life

К вечеру 20 ноября игра доступна практически бесплатно. При скидке в 90% Half-Life можно приобрести всего за 22 гривны.

Кроме того, к 25-летию со дня выхода Half-Life компания Valve выпустила обширное юбилейное обновление. Оно призвано восстановить, дополнить и оживить игру в соответствии с современными реалиями. В частности, Half-Life получила следующие улучшения: