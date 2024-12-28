В сеть попали почти 100 гигабайтов вырезанного контента из культовой серии видеоигр

Огромная утечка данных постигла известную игровую серию, в результате чего в сети оказалось почти 100 гигабайт вырезанного контента, включая демоверсии невыпущенных проектов франшизы.

Halo Studios стали жертвами огромного слива данных, который обнародовал в сети кучу контента, который оставался тайной для мира в течение 25 лет, информирует 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.

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Огромная порция вырезанного контента

Неприятная ситуация скорее всего случилась в результате длительного сотрудничества Halo Studios (ранее 343 Industries) с командой модеров Digsite, которая восстанавливала "утилизированный" контент и старые файлы из игр чтобы добавить их обратно в классические тайтлы известной серии HALO.

Это сотрудничество, похоже, привело к сливу данных, который включает незавершенное и вырезанное содержимое "олдскульных" Halo, а также давно потерянную демоверсию невыпущенного проекта.

До того, как Bungie присоединилась к семье Xbox, Halo впервые была представлена как эксклюзив для Mac. Тогда игра была шутером от третьего лица, который презентовали на Macworld 1999 года – именно в эту печально известную демоверсию вследствие слива теперь можно сыграть на ПК.

Видео демоверсии – смотрите ролик

Бывший участник Digsite подтвердил правдивость утечек, но утверждает что никто из нынешних или бывших членов команды не несет ответственности за слив данных.