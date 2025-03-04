Hazelight Studios представила решение для игроков без друзей в Split Fiction

Шведская студия Hazelight, известная по It Takes Two, нашла креативный подход к проблеме отсутствия напарников в кооперативной игре Split Fiction, которая выходит на этой неделе. В новом рекламном ролике от Electronic Arts разработчики представили "Friend Edition", предлагающую нестандартное и шуточное решение для одиноких игроков.

В видео, опубликованном на YouTube-канале EA, руководитель Hazelight и режиссер игры Джозеф Фарес "презентовал" зрителям специальное издание Split Fiction, сообщает 24 Канал.

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По его словам, это первая игра в истории, которая поставляется вместе с реальным напарником для кооперативного прохождения. В ролике даже показали процесс упаковки такой "дружественной версии".

Split Fiction Friend Edition – смотрите видео

Конечно, никто не будет отправлять живого человека в коробке на другой конец света. Фарес уточнил, что найти партнёра для игры гораздо проще – достаточно присоединиться к Discord-серверу Hazelight.

Реклама, несмотря на шуточный характер, получила одобрительные отзывы пользователей. Один из комментаторов назвал ее "первым успешным маркетингом EA за годы".

Хотя для игры в Split Fiction необходимы двое игроков, покупать две копии не придется. Как и в предыдущих проектах Hazelight, второй игрок сможет присоединиться через бесплатный Friend Pass. Более того, на этот раз функция будет поддерживать кроссплатформенную игру.

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Split Fiction выйдет уже 6 марта на PC (Steam, Epic Games Store, EA App), PS5, Xbox Series X и S. Разработчики обещают "самое эпическое кооперативное приключение" в истории студии, без лутбоксов, микротранзакций и других навязанных элементов.