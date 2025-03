После закрытия его предыдущей студии Team Bondi в 2011 году, Video Games Deluxe занялась адаптацией L.A. Noire для новых платформ, а в 2017 году выпустила L.A. Noire: The VR Case Files, рассказывает 24 Канал. Кроме того, команда разрабатывала мобильные версии Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition и с 2024 года занималась поддержкой этой коллекции.

После приобретения Video Games Deluxe будет переименована на Rockstar Australia. В Rockstar Games отметили, что решение о покупке было принято после "многолетнего тесного сотрудничества" между студиями.

Для нас было честью работать вместе с Rockstar Games на протяжении последнего десятилетия. Мы рады стать частью Rockstar Games и будем продолжать стремиться создавать лучшие возможные игры,

– заявил Макнамаара.

Чем именно будет заниматься Rockstar Australia, пока неизвестно. В 2020 году сообщалось, что Video Games Deluxe работает над масштабной VR-игрой с открытым миром для Rockstar Games.

Между тем Rockstar готовит большое обновление для PC-версии GTA V, которое должно выйти уже 4 марта, и продолжает разработку GTA VI, релиз которой ожидается осенью 2025 года на PS5 и Xbox Series X|S.