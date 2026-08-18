Дроны, зомби и спасение брата: украинский военный анонсировал видеоигру Hear My Light
На Ukrainian Games Festival 2026 в Steam был анонсирован Hear My Light – атмосферный пазл-шутер от независимого разработчика Стаса Шостака, который в настоящее время служит в ВСУ.
Проект предлагает уникальную механику управления персонажами с помощью звуковых сигналов дронов в зоне биологического заражения, сообщает 24 Канал.
Инновационные механики и управление дронами
Сюжет игры рассказывает о сестре, которая пытается вывести своего брата из опасной зоны боевых действий. Мир вокруг пострадал от биологического оружия, что превратило большинство людей в слепых и кататонических существ.
Главная особенность Hear My Light заключается в том, что игрок не управляет героями напрямую. Вместо этого вы управляете двумя дронами: один отвечает за передвижение брата, а другой – за прицеливание и стрельбу.
Уже чувствую, как меня будут ругать, когда захотят куда-то быстро прицелиться, а дрон упирается в здание,
– шутит разработчик Стас Шостак.
Игровой процесс построен на механике twin-stick-шутера, однако с тактическим подтекстом. Поскольку брат и враги реагируют только на звук, каждый сигнал перед выстрелом может стать фатальным. Игрокам придется использовать окружающую обстановку, чтобы заглушать шаги или маскировать выстрелы шумом.
Интересно, что музыку и озвучку для проекта помогает создавать жена разработчика, которая является профессиональной вокалисткой и саунд-продюсером.
Также в игре присутствует механика "двойной смерти": убитые враги "восстают в гневе", превращаясь в еще более агрессивных монстров, нападающих на все живое.
Трейлер игры: смотрите видео
Стас Шостак, известный благодаря игре Titan Chaser, создает Hear My Light в свободное от службы в Вооруженных Силах Украины время.
Учитывая это, автор честно предупреждает аудиторию, что из-за нестабильного графика и обстановки на фронте релиз, предварительно запланированный на 2026 год, может задержаться. Однако при этом у игры уже есть страница в Steam, где ее можно добавить в список желаний.