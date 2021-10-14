С Hearthstone и WoW исчезла пасхалка на фильм "Эйс Вентура: Розыск домашних животных"

Разработчики из Blizzard продолжают "чистить" свои видеоигры от нежелательного контента. На этот раз они удалили сразу из двух игр упоминание о фильме "Эйс Вентура: Розыск домашних животных".

В конце сентября на официальном сайте Blizzard появилось заявление, в котором говорилось о том, что разработчики из этой компании собираются обновить часть контента, которая не соответствует их принципам. Правда, "чистить" свои игры от такого контента они начали чуть раньше, а за последние месяцы, представители этой компании, удалили или отредактировали немало подобных вещей.

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Например, в видеоигре Overwatch переименуют одного из героев, а с World of Warcraft уже исчезли некоторые вульгарные шутки, а также откровенные картины. На этот раз к списку таких проектов присоединилась и популярная коллекционная карточная игра Hearthstone. В этой видеоигре длительное время существовала пасхалка на известный фильм "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", но после последнего обновления ее уже не найти.

Итак, разработчики Hearthstone переименовали персонажа, который появляется на поле боя после убийства карты с названием "Чудовище" ("The Beast"). Раньше это был "Айс Вентурон" ("Finkle Einhorn"), а теперь – "Пик Шустрикс" ("Pip Quickwit"). Стоит добавить, что в русской локализации это достаточно очевидная пасхалка на вышеупомянутый фильм, а вот в английской все немного сложнее. Дело в том, что ее название состоит из фамилий двух персонажей, которые сыграли очень важную роль в этой ленте: Рэй Финкл и Луис Эйнхорн. Наверное, читатели, которые смотрели этот фильм, знают, что их объединяет. Стоит добавить, что одновременно с этим идентичная пасхалка исчезла и из видеоигры World of Warcraft.

Представители Blizzard пока не комментировали эту ситуацию, но пользователи сети сразу же поняли, почему разработчики внесли такие изменения в эти игры. Дело в том, что фильм "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" часто относят к трансфобным и гомофобным. А все потому, что в этой ленте высмеивается мужчина, который выдает себя за женщину.

Новая версия карты / Фото с твиттера DesMephisto

Гном Пик Шустрикс / Фото с твиттера DesMephisto