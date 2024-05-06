Helldivers 2 больше недоступен для покупки в некоторых странах

Helldivers 2 в последние дни переживает не лучшие времена. Сначала разработчики объявили о новом требовании, которому должны будут следовать все. Позже недовольные игроки обвалили рейтинг проекта в Steam, бомбардируя негативными отзывами. А потом игра вообще "выпала" из продажи в некоторых странах. Какова же ситуация в Украине?

Новые требования

Все началось с того, что издатель Helldivers 2, компания Sony Interactive Entertainment, сообщила в своем блоге в Steam, что игрокам Helldivers 2 вскоре нужно будет зарегистрировать учетную запись PlayStation Network (PSN), даже если они играют на ПК.

Смотрите также Получит ли Elden Ring еще какие-то дополнения, кроме Shadow of the Erdtree

Компания объяснила, что технические проблемы во время запуска игры заставили сделать привязку Steam к аккаунту PSN необязательной. Однако такая щедрость подходит к концу, и наличие учетной записи теперь станет обязательным.

Привязка аккаунтов играет важную роль в защите наших игроков и поддержке ценностей безопасности и защиты, предоставляемых в играх PlayStation и PlayStation Studios,

– объяснили в Sony Interactive Entertainment.

Компания добавила, что это основной способ защитить пользователей от жестокого обращения и злоупотреблений, позволяя банить игроков, которые прибегают к подобному поведению. Это также позволяет игрокам, которых было забанен, подать апелляцию.

Таким образом, начиная с 6 мая все новые игроки в Steam должны будут привязать свою учетную запись Steam к учетной записи PlayStation Network.

все новые игроки в Steam должны будут привязать свою учетную запись Steam к учетной записи PlayStation Network. Существующие игроки в Steam начнут видеть обязательный логин с 30 мая и должны будут связать аккаунты Steam и PlayStation Network до 4 июня.

Действительно, Sony упоминала, что игра потребует учетной записи PSN на ПК, когда впервые обнародовала системные требования. Учетные записи в PlayStation Network являются бесплатными и их легко создать.

Рейтинг игры резко падает

На эти новости сообщество отреагировало многочисленными рецензиями на соответствующей странице в Steam. Если раньше игра имела очень положительную общую оценку, то теперь она упала до смешанной в целом, а для недавних отзывов – до преимущественно отрицательной.

Это, конечно, не является неожиданностью. Компьютерные игры уже давно страдают от бомбардировки негативными рецензиями в Steam, если игрокам что-то не нравится в поведении разработчиков. Это случалось с такими известными примерами, как Total War: Rome II, Monster Hunter World, Overwatch 2 и Diablo IV. Valve даже пришлось ввести функции, которые помогают пользователям разобраться в таких случаях.

Игра исчезает из продажи

Почему же недовольны игроки? Прежде всего исторически сложилось так, что пользователи ПК не очень хорошо относятся к необходимости еще где-то регистрироваться. Однако значительно более важной причиной является то, что PlayStation Network доступна только в 69 странах, тогда как глобальный охват Steam гораздо шире. Это означает, что многие клиенты, которые приобрели игру, могут потерять возможность играть.

Sony, по слухам, сейчас обсуждает пути устранения этой проблемы. Но когда представят решение, неизвестно.

Тем временем игра уже стала недоступной в тех странах, где PlayStation Network не работает. Пострадавшие страны включают (но не ограничиваются ими) Афганистан, Албанию, Нидерландские Антильские острова, Азербайджан, Конго, Кубу, Кюрасао, Египет, Гамбию, Ямайку, Марокко, Монако, Филиппины, Пакистан, Суринам и многие другие.

В этих странах Valve уже предлагает вернуть деньги за игру даже тем, кто играл в шутер больше, чем обычные два часа.

В Украине игру можно купить в Steam, так что игрокам не стоит волноваться по этому поводу. Но им также, как и всем, придется регистрировать учетную запись в PlayStation Network, если таковой до сих пор нет. К счастью, Sony позволяет это сделать.