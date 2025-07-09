Helldivers 2 станет сложнее, поскольку этого просили сами игроки

Разработчики популярной игры Helldivers 2 обратили внимание на отзывы сообщества относительно недостаточной сложности игры. Пользователи выражают желание столкнуться с более серьезными испытаниями, поэтому команда студии уже работает над тем, чтобы удовлетворить эти ожидания.

Новые вызовы для фанатов Helldivers 2

Сообщество Helldivers 2 активно обсуждает текущий уровень сложности игры, считая его недостаточным для опытных игроков. На официальном Discord-канале один из пользователей один из пользователей выразил беспокойство, что враги в игре не представляют серьезной угрозы, а также упомянул о недавнем уменьшении угрозы от Левиафана. Игроки интересуются, планируют ли разработчики добавить более высокие уровни сложности или более опасных противников, пишет 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

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Катарина Баскин, менеджер сообщества Arrowhead Game Studios, ответила на эти замечания. Она отметила, что конкретные планы студия пока раскрыть не готова, но команда активно ищет способы сделать игру более требовательной для игроков. Это дает надежду поклонникам, которые хотят пощекотать себе нервы.

Helldivers 2 – это кооперативный шутер, где игроки совместно сражаются с ордами врагов в напряженных битвах. Игра получила популярность благодаря динамичному геймплею, постоянным обновлениям и регулярным вызовам.

Добавление новых уровней сложности или более агрессивных врагов может значительно повысить интерес к игре, особенно в преддверии ее выхода на Xbox Series X/S, запланированного на 26 августа 2025 года. Arrowhead Game Studios не планирует выпускать Helldivers 2 в сервисе Game Pass, о чем недавно официально сообщили разработчики. Это решение может повлиять на аудиторию игры на платформе Xbox, но студия, кажется, не собирается менять планы.