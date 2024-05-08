Фанаты Helldivers 2 экстренно исправляют ущерб, который нанесли рейтингу любимой игры

После того как Sony попыталась заставить игроков Helldivers 2 регистрироваться на PlayStation Network, огромная волна недовольства прокатилась по интернету и отразилась на рейтинге замечательной игры в Steam. Из полностью положительных отзывы упали до преимущественно одобрительных в целом, но смешанных для новых рецензий. Теперь фанаты пытаются исправить ситуацию, когда компания отступила.

Стоит напомнить, что представитель Arrowhead Game Studios переложил вину за всю ситуацию на Sony, заявив, что это ее решение, а не студии. Однако в итоге пострадали все равно разработчики и рейтинг их игры, ведь люди оставляли негативные отзывы десятками тысяч на странице проекта.

Смотрите также Sony отменила решение об обязательной регистрации на PlayStation Network для Helldivers 2

Что теперь

После того как Sony отступила и сказала, что отменяет решение об обязательной регистрации на PlayStation Network, в сети заговорили о том, что рейтинг Helldivers 2, которая является очень качественным и интересным проектом, навсегда испорчен.

Однако оказалось, что все не так безнадежно. Ведь исправить ситуацию можно тем же способом, которым ее и испортили: новыми отзывами и положительными оценками. Так что теперь игроки взялись массово оставлять новые рецензии на свою любимую игру.

За три дня, пока игроки пытались повлиять на ситуацию, собралось почти 300 000 негативных отзывов. Поэтому чтобы это перекрыть, фанаты оставили только за одни сутки уже 200 000 положительных оценок. Они, судя по всему, не собираются останавливаться на достигнутом и будут продолжать поднимать рейтинг Helldivers 2.

Сейчас в Steam можно увидеть, что оценки все еще определены для "Смешанные" для новых рецензий, поскольку количество негативных превышает положительные. Так что еще есть над чем здесь работать.



Оценки Helldivers 2 до сих пор не вернулись к прежнему состоянию / Скриншот 24 Канала

Напомним, руководитель проекта Ян Пилестедт из студии Arrowhead Game Studios извинился за всю ситуацию с новыми требованиями и выразил надежду, что компания сможет "восстановить доверие" к игре. Но сама Sony, которая и стоит за требованиями, ничего не комментировала.