Хидео Коджима удивил геймеров признанием о своей суперспособности
- Хидео Коджима признался, что имеет супернюх и, возможно, страдает гиперосмией.
- Коджима способен распознавать людей по их запахам, что вызвало интерес среди его фанатов.
Легендарный японский геймдизайнер уже давно считается геймерами сверхчеловеком, но Хидео Коджима все равно умудрился удивить поклонников, признавшись о своей суперспособности.
В одном из японских женских журналов появилось эссе геймдизайнера Хидео Коджимы, где тот признался, что имеет супернюх, информирует Dexerto.
Коджима – сверхчеловек?
Тема эссе была "Какой запах у режиссера (меня)?". Причиной его написания стал инцидент с записи радиошоу "KOJI10", где Коджима произвел бешеный фурор.
Не имея сувениров для поклонников, разработчик не нашел ничего лучше, чем снять собственную футболку и бросить ее в толпу. Инцидент завирусился в японских медиа, а тысячи фанатов Коджимы захотели узнать какой одеколон тот использует.
Собственно, в самом эссе Коджима не ответил на этот вопрос прямо, но заявил, что геймеры должны догадаться, прочитав его.
В дополнение, в тексте игроделец признался, что с детства имеет слишком острое обоняние, заявив, что скорее всего страдает на "гиперосмией", хотя и не имеет подтверждений этому диагнозу.
Гиперосмия – это патологическое повышение чувствительности к запахам, при котором даже слабые ароматы воспринимаются как слишком интенсивные, вызывая дискомфорт, головную боль или тошноту, сообщает slovotvir.org.ua. Это чрезвычайно редкое состояние, которое поражает лишь 2% здоровых людей.
По словам Хидео, его часто тошнит от определенных запахов и в целом он чувствует их куда сильнее, чем другие люди, что идеально подпадает под определение.
Когда я был ребенком, меня несколько раз тошнило от запаха косметики.... Это не изменилось даже сейчас, когда я взрослый. Когда я еду в лифте на работе, я иногда могу узнать, кто был в нем передо мной, по запаху, оставшегося,
– говорит Коджима.
Чем известен Хидео Коджима?
Хидео Коджима получил мировую славу как создатель серии Metal Gear, которая популяризировала жанр стелс-экшенов и повлияла на развитие кинематографического подхода к повествованию играх.
Авторский стиль сделал Коджиму одним из самых известных геймдизайнеров в мире.
После ухода из Konami он основал студию Kojima Productions и выпустил две части игры Death Stranding, которая стала успешной благодаря уникальному геймплею и россыпи голливудских актеров, которые приняли участие в съемках "motion capture".