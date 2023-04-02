Хидео Кодзима рассказал, какую особенность MGS считает одним из своих лучших изобретений

Легендарный геймдизайнер Хидео Кодзима поделился с поклонниками Metal Gear Solid размышлениями на счет того, какая из особенностей игры может считаться его лучшим изобретением. Подробности – в материале.

Одна из самых известных личностей видеоигровой индустрии – Хидео Кодзима, недавно рассказал фанатам, которую из своих выдумок считает лучшей.

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Хидео Кодзима начал карьеру в Konami еще в далеких 80-х и является отцом таких знаковых проектов как Metal Gear Solid, Policenauts, PT и Death Standing и это все несмотря на то, что в начале нулевых японский гений почти ушел из игровой индустрии.

Ненадолго оторвавшись от разработки Death Stranding 2, Кодзима решил вспомнить одно из своих величайших достижений прошлого. В недавнем твите он рассказал, что именно считает одним из своих лучших изобретений в геймдизайне.

Несмотря на то, что по современным стандартам это кажется достаточно элементарной вещью, разработчик заявил, что появление в игре секвенций с радио стало одной из ключевых особенностей Metal Gear Solid.

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Идея возникла, поскольку Кодзима хотел, чтобы игроки проникали во вражеские локации наедине. Частично это связано и с техническими ограничениями управления действиями нескольких NPC сразу во время непосредственного экшена, поэтому использование голосовой поддержки было удобным выбором, к тому же ее было легче и дешевле реализовать.

Радиосистема была достаточно продвинутой, и, по словам геймдизайнера, базировалась на тех, что в те времена использовали реальные спецназовцы.

Именно с помощью радиосвязи удалось разработать арки персонажей и раскрыть сюжет Metal Gear Solid, предоставляя игрокам важную информацию о мире игры и геймплее "издали" при этом не нарушая погружения.

Это было элегантное решение, которое использовалось и в дальнейшем на протяжении всей истории франшизы, а затем было скопировано многими проектами подобного жанра.