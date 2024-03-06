Появились первые детали о Hogwarts Legacy 2

Сразу после премьеры Hogwarts Legacy стало ясно: это хит. Игроки высоко оценили игру, а видео из нее заполонили все соцсети. Такой успех означал, что продолжению быть, и разработчики не замедлили с анонсом. К сожалению, до выхода следующей части остается еще очень много времени, но первые слухи начинают долетать до фанатов уже сейчас.

Первые детали

Как сообщает Tech4Gamers, Hogwarts Legacy 2, вероятно, будет работать на новом движке Unreal Engine 5, судя по объявлению о работе от компании Avalanche Software. Журналисты заметили, что разработчик успешной игры с открытым миром, вышедшей в прошлом году, ищет старшего художника персонажей с опытом работы с движками Unreal Engine 4 и Unreal Engine 5.

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Хотя в объявлении прямо не указано, над каким именно проектом будет работать новый старший художник персонажей, довольно показательно, что Hogwarts Legacy – единственная игра от студии, упомянута в длинном описании вакансии. Компания уже начала создание следующей части, о чем ранее сообщал известный инсайдер с ником MyTimeToShineHello.

Unreal Engine 5 – это самая современная версия движка от Epic Games. Он демонстрирует многочисленные преимущества как для самих разработчиков, повышая удобство создания игр, так и для игроков. Он предлагает более реалистичную графику, более быстрый рендеринг и более интуитивные интерфейсы.

Хотя первая часть Hogwarts Legacy вышла очень интересной и увлекательной, игроки все же нашли за что поругать разработчиков. Кто-то указывает на баги, кто-то ругает за недостаточное внимание к деталям, а кто-то указывает на бедноватый мир, в котором нет полноценного взаимодействия с окружением, а механика разбивания ящиков и кувшинов совершенно не имеет смысла, поскольку из них ничего не выпадает. Так что в продолжении разработчикам будет над чем поработать.

Конечно же, ни о сюжете, ни о дате выхода еще ничего неизвестно.