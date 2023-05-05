Рону Уизли понравилось бы: обновление Hogwarts Legacy добавляет важную функцию

Совершенно новое обновление для Hogwarts Legacy добавляет очень востребованную функцию доступа. Она позволит еще большему количеству игроков наслаждаться игрой.

Несмотря на отсутствие основного сюжетного DLC для Hogwarts Legacy, Avalanche Software поддерживает очень успешную фэнтезийную приключенческую игру своими обновлениями регулярно после запуска.

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Важное обновление Hogwarts Legacy

В последнем обновлении Hogwarts Legacy издатель исправил ряд ошибок, а также представил функцию доступа, позволяющую еще большему количеству игроков погрузиться в игру.

Avalanche Software выпустила обновления для Hogwarts Legacy с долгожданным режимом арахнофобии, который можно когда-либо включать и выключать. Игроки Hogwarts Legacy могут включить режим арахнофобии, посетив меню параметров доступа в игре.

После включения функции все вражеские пауки изменяются на похожее на жука существо с роликами-коньками. Кроме того, звуки пауков уменьшены или удалены во всей игре.

Режим Arachnophobia является желаемым дополнением к Hogwarts Legacy на всех платформах, поскольку позволяет большему количеству игроков наслаждаться игрой без особого дискомфорта или страха в самых опасных разделах игры.

К слову, арахнофобией страдал и один из главных героев рассказа о Гарри Поттере – его лучший друг Рон Уизли. Это неоднократно становилось темой для шуток, в частности, со стороны тех же создателей игры с Avalanche Software.