Один из квестов Hogwarts Legacy может быть основой для хорошего приквела

Hogwarts Legacy сразу после своего релиза стала довольно успешной и, очевидно, заслуживает продолжения. И хорошую возможность для этого уже заметили в истории легендарного колдуна Мерлина.

Хотя основные книги о Гарри Поттере ограничены несколькими годами, общая история выходит далеко за эти пределы и растягивается на десятилетия, демонстрируя невероятные масштабы волшебного мира и интересных населяющих его персонажей.

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Идея приквела Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy изначально имел большой успех среди поклонников истории о Гарри Поттере. Она рассказывает историю школы Хогвартса еще задолго до рождения "выжившего мальчика".

В ней есть много интересных персонажей, придающих игре особого шарма. Среди них Финеас Нигеллус Блэк, Матильда Уизли, Себастьян Селлоу и Поппи Свитинг.

Впрочем, есть личность, которую, по-видимому, недостаточно используют в этом рассказе – легендарный колдун Мерлин. Мы знаем его как средневекового легендарного колдуна, нашедшего себе место при дворе короля Артура.

Он является культовым персонажем в художественной литературе, а использование его для исследования волшебного мира может оправдать игру, стирающую границу между миром Гарри Поттера и британской легендой.

Говорят, что Мерлин принадлежит к Слизерину и особенно любит загадки, что видно из его испытаний в Hogwarts Legacy. Хотя в истории о Гарри Поттере Мерлине не придают большой доли контекста, его личность всегда достойна внимания.