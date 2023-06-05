Игрок Hogwarts Legacy заметил странное сходство между родителями Себастьяна Селлоу и Тома Рэдла

Поклонник Hogwarts Legacy указал на странное сходство между родителями Себастьяна Селлоу и Тома Реддла. Похоже, всевозможные сюрпризы в игре не закончатся никогда.

Hogwarts Legacy получила положительные отзывы после релиза в феврале 2023 года. С тех пор геймеры обнаруживают все новые интересные моменты в игре.

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Удивительное сходство родителей Сэллоу и Реддла

С момента выхода многие поклонники обратили внимание на некоторые интересные детали, присутствующие в мире Гарри Поттера. Например, раньше один из фанатов нашел вероятную дыру в сюжете об Оминис Гонте – потомке Волдеморта.

Теперь другой геймер заметил странное сходство между родителями Себастьяна Селлоу и Тома Реддла. Оминис Гонт в Hogwarts Legacy вспоминает, что родители Себастьяна умерли от отравления угарным газом из-за неисправной лампы.

Геймер сравнивает это с историей матери Тома Реддла, которая отказалась использовать магию для собственного выживания, и в результате умерла. Игрок считает интересным, что эти смерти были вызваны тем, что персонажи решили не использовать магию.

Особенно это интересно ввиду того, что семья Тома Реддла имела довольно консервативные взгляды на магглов и все, что с ними связано. Так, его род принадлежал к тем, кто выступал за "величие чистокровных волшебников".

О Себастьяне Селлоу по игре известно, что это был коммуникабельный парень, учившийся на факультете Слизерина. Он был готов на все, чтобы решить проблему с тайным проклятием, от которого страдала его сестра-близняшка Анна.

Для этого парень нередко прибегал к запрещенным заклятиям, из-за чего часто попадал в передряги. К слову, именно он в игре может научить главного героя непрощенных заклинаний.