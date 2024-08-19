Появилось демо украинской Disco Elysium – Hollow Home, игры о первых днях осады Мариуполя

Украинский проект Hollow Home, заслуживший сравнение с шедевральной Disco Elysium, расскажет геймерам историю первых дней полномасштабной войны и осады Мариуполя.

Студия Twigames присоединилась к Ukrainian Steam Festival 2024 и опубликовала демо своего проекта.

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Демо Hollow Home доступно в течение ограниченного времени

С 19 по 26 августа по 26 августа 2024 года пользователям платформы Steam будет доступна демо версия изометрической нарративной ролевой игры Hollow Home.

В ней игроков ждет украинская локализация от MK:Translations и начало истории подростка, вынужденного выживать в городе, который разрывает война.

Разработчики отмечают, что все персонажи и история вполне вымышленные, но базируются на событиях, которые произошли в Мариуполе и других украинских городах, переживших ужасы российского вторжения.

Трейлер игры – смотреть видео

Геймплей Hollow Home опирается на диалоги и разветвленные квестовые линии. В игре нет боевой системы и экранного насилия. В фокусе внимания находятся последствия войны, как она влияет на жизнь обычных людей, как меняет мир вокруг,

– рассказывает основатель Twigames Валерий Миненко.

, что еще до своего выхода игра получила немало наград, а совсем недавно (15 августа 2024 года) стала победителем в номинации NEXT BIG THING AWARD на Indie Cup Europe'24.

Релиз проекта запланирован на 2025 год, а пока каждый желающий может ознакомиться с демо и добавить игру в список желаемого на ее странице в Steam.