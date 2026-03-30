Разработчики Hollow Knight изменили финального босса спустя 9 лет после релиза

Культовая метроидвания Hollow Knight продолжает получать обновления даже спустя девять лет после релиза. Новый патч не только добавляет локализацию, но и меняет один из самых сложных моментов игры - финальную битву.

Об этом разработчики рассказали на странице сообщества игры в Steam.

Что именно изменили в финальном боссе и патче?

Студия Team Cherry выпустила очередное обновление для Hollow Knight – версию 1.5.12620. Это уже второй патч за последние два месяца для игры, которая дебютировала еще в 2017 году, но до сих пор активно поддерживается разработчиками.

Главным нововведением стало появление перевода на традиционный китайский язык. До этого игра уже имела локализацию на упрощенном китайском, однако теперь разработчики расширили языковую поддержку для еще большей аудитории.

Впрочем, самое интересное изменение касается геймплея – и именно финального босса. В битве с Radiance теперь работает обновленная механика: когда самонаводящиеся сферы рассеиваются в воздухе, они больше не наносят урон игроку. Ранее этот момент часто создавал дополнительную сложность и даже считался несправедливым среди части игроков.

Кроме этого, патч включает ряд технических изменений:

исправление багов в геймплее, звуке и интерфейсе;

оптимизацию производительности;

мелкие улучшения стабильности.

Полный список изменений традиционно доступен в сервисе Steam.

Напомним, что с момента релиза Hollow Knight успела выйти на широком перечне платформ – от ПК (через Steam и GOG) до консолей PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Общие продажи игры уже превысили 15 миллионов копий, что сделало ее одной из самых успешных инди-метроидваний.

Отдельно стоит упомянуть и предыдущее большое обновление, которое вышло в феврале. Тогда игра получила бесплатный апгрейд для консолей нового поколения, а также поддержку ультрашироких мониторов на ПК и ряд технических улучшений "под капотом".

Параллельно Hollow Knight: Silksong продолжает двигаться к релизу. В марте сиквел получил последний патч перед большим бесплатным дополнением Sea of Sorrow. У Team Cherry пообещали новые локации, боссов и инструменты, а релиз запланирован на 2026 год.