Silksong прошла путь от дополнения до самой ожидаемой инди-игры последних лет. Накануне релиза в Team Cherry рассказали, почему решили превратить DLC к Hollow Knight в самостоятельный проект.

Поклонники Hollow Knight получили интересную историю о том как будущий сиквел, что сначала планировался только как дополнение для оригинала, стал самостоятельной игрой, сообщает 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.

Что убедило разработчиков?

Стремясь добавить в проект нового игрового персонажа, разработчики остановили свой выбор на Hornet – одной из боссов, которая потом стала некой "подругой на расстоянии" для героя оригинальной игры.

Однако со временем, Team Cherry поняли, что есть один фактор, который существенно разрушает их замысел.

Более высокий рост Hornet меняет все,

– сказал тогда Уильям Пеллен, один из руководителей разработки.

Загадочная героиня была значительно выше и проворнее титульного протагониста и разработчики быстро смекнули, что эти ее атрибуты требуют нового игрового мира, который мог бы за ней успевать. В итоге было решено, что таинственная принцесса-воин должна получить собственную игру.

Hornet может передвигаться гораздо быстрее, она может прыгать выше, она может скользить или лазить по выступам, она в целом более акробатична,

– говорит другой руководитель студии Ари Гибсон.

Кроме того, физические данные героини заставили создателей игры по-новому проектировать также и ее врагов чтобы путешествие сквозь Hallownest не оказалось для нее слишком легкой прогулкой.

Трейлер игры: смотрите видео

Поэтому все это обусловило появление планов на сиквел – Hollow Knight: Silksong, который наконец-то увидит свет вот уже сегодня, 4 сентября на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2 и Nintendo Switch.

Что известно о Silksong?