Чому Hollow Knight: Silksong стала окремою грою – у Team Cherry назвали одну просту причину
- Team Cherry вирішили зробити Hollow Knight: Silksong окремою грою через значно вищий зріст та спритність нової героїні Hornet, що вимагало нового ігрового світу та ворогів.
Реліз Hollow Knight: Silksong відбудеться 4 вересня на різних платформах, включаючи Xbox Game Pass, і вже відродив інтерес до оригінальної гри.
Silksong пройшла шлях від доповнення до найочікуванішої інді-гри останніх років. Напередодні релізу у Team Cherry розповіли, чому вирішили перетворити DLC до Hollow Knight у самостійний проєкт.
Шанувальники Hollow Knight отримали цікаву історію про те як майбутній сиквел, що спершу планувався лише як доповнення для оригіналу, став самостійною грою, повідомляє 24 Канал з посиланням на gamesradar+.
Що переконало розробників?
Прагнучи додати в проєкт нового ігрового персонажа, розробники зупинили свій вибір на Hornet – одній з босів, яка потому стала такою собі "подругою на відстані" для героя оригінальної гри.
Одначе з часом, Team Cherry зрозуміли, що є один фактор, який суттєво руйнує їхній задум.
Вищий зріст Hornet змінює все,
– сказав тоді Вільям Пеллен, один з керівників розробки.
Загадкова героїня була значно вища та спритніша за титульного протагоніста і розробники швидко зметикували, що ці її атрибути потребують нового ігрового світу, який міг би за нею встигати. У підсумку було вирішено, що таємнича принцеса-воїн має отримати власну гру.
Hornet може пересуватися набагато швидше, вона може стрибати вище, вона може ковзати або лазити по виступах, вона загалом більш акробатична,
– говорить інший керівник студії Арі Гібсон.
Окрім того, фізичні дані героїні змусили творців гри по-новому проєктувати також і її ворогів аби подорож крізь Hallownest не виявилася для неї надто легкою прогулянкою.
Трейлер гри: дивіться відео
Отож усе це зумовило появу планів на сиквел – Hollow Knight: Silksong, який нарешті побачить світ ось уже сьогодні, 4 вересня на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2 та Nintendo Switch.
Що відомо про Silksong?
- Довгоочікуване продовження Hollow Knight стане частиною вересневого поповнення підписки Xbox Game Pass.
- Нещодавно Team Cherry здивували геймерів справжньою причиною довгої розробки гри. Виявилося, що розробники отримували занадто багато задоволення від процесу.
- Реліз сиквелу відродив інтерес до оригінальної гри, як наслідок: Hollow Knight б'є рекорди онлайну.