Silksong пройшла шлях від доповнення до найочікуванішої інді-гри останніх років. Напередодні релізу у Team Cherry розповіли, чому вирішили перетворити DLC до Hollow Knight у самостійний проєкт.

Шанувальники Hollow Knight отримали цікаву історію про те як майбутній сиквел, що спершу планувався лише як доповнення для оригіналу, став самостійною грою, повідомляє 24 Канал з посиланням на gamesradar+.

Цікаво Новий горор Cronos: The New Dawn отримав перші оцінки критиків

Що переконало розробників?

Прагнучи додати в проєкт нового ігрового персонажа, розробники зупинили свій вибір на Hornet – одній з босів, яка потому стала такою собі "подругою на відстані" для героя оригінальної гри.

Одначе з часом, Team Cherry зрозуміли, що є один фактор, який суттєво руйнує їхній задум.

Вищий зріст Hornet змінює все,

– сказав тоді Вільям Пеллен, один з керівників розробки.

Загадкова героїня була значно вища та спритніша за титульного протагоніста і розробники швидко зметикували, що ці її атрибути потребують нового ігрового світу, який міг би за нею встигати. У підсумку було вирішено, що таємнича принцеса-воїн має отримати власну гру.

Hornet може пересуватися набагато швидше, вона може стрибати вище, вона може ковзати або лазити по виступах, вона загалом більш акробатична,

– говорить інший керівник студії Арі Гібсон.

Окрім того, фізичні дані героїні змусили творців гри по-новому проєктувати також і її ворогів аби подорож крізь Hallownest не виявилася для неї надто легкою прогулянкою.

Трейлер гри: дивіться відео

Отож усе це зумовило появу планів на сиквел – Hollow Knight: Silksong, який нарешті побачить світ ось уже сьогодні, 4 вересня на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2 та Nintendo Switch.

Що відомо про Silksong?