Долгожданная Silksong вот уже целую неделю не сходит с уст геймеров, которые исследуют каждый уголок сиквела от Team Cherry, информирует 24 Канал со ссылкой на Dexerto.
Кто-то хочет больше сложности?
Поклонники оригинальной Hollow Knight смогут вспомнить, что в проекте существовал особый режим сложности под названием Steel Soul.
При его выборе, спасательные лавки больше не действуют как точки "респавна", а смерть персонажа приводит к удалению сейва игры.
Триумф в Steel Soul был самой тяжелой ачивкой проекта, а сам режим становился доступным лишь после того, как игрок полностью прошел игру на другой сложности.
В Silksong же, как оказалось, геймеры могут сразу перейти к этому челленджу благодаря скрытой комбинации клавиш, которая мгновенно разблокирует Steel Soul.
Как разблокировать Steel Soul в Hollow Knight: Silksong?
Для этого нужно зайти в Extras в главном меню и последовательно нажать: Вверх, Вниз, Вверх, Вниз, Влево, Вправо, Влево, Вправо.
Код был обнаружен благодаря дата-майнерам и точно сэкономит немного времени самым заядлым поклонникам игры.
Что известно о Silksong?
После релиза игра стала настолько популярной, что даже интернет-пираты призывают покупать проект чтобы поддержать разработчиков.
Правда, Silksong не угодила всем. Игра расстроила китайских геймеров качеством локализации, из-за чего они занижают ей рейтинг в Steam.
Одного из персонажей проекта сыграл известный инди-разработчик Эрик Бароне.