Довгоочікувана Silksong ось уже цілий тиждень не сходить з вуст геймерів, які досліджують кожен куточок сиквелу від Team Cherry, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.
Хтось хоче більше складності?
Шанувальники оригінальної Hollow Knight зможуть пригадати, що в проєкті існував особливий режим складності під назвою Steel Soul.
При його виборі, рятувальні лавки більше не діють як точки "респавну", а смерть персонажа призводить до видалення сейву гри.
Тріумф у Steel Soul був найважчою ачівкою проєкту, а сам режим ставав доступним лише після того, як гравець повністю пройшов гру на іншій складності.
У Silksong же, як виявилося, геймери можуть одразу перейти до цього челенджу завдяки прихованій комбінації клавіш, яка миттєво розблоковує Steel Soul.
Як розблокувати Steel Soul у Hollow Knight: Silksong?
Для цього потрібно зайти в Extras у головному меню та послідовно натиснути: Вгору, Вниз, Вгору, Вниз, Вліво, Вправо, Вліво, Вправо.
Код був виявлений завдяки дата-майнерам і точно зекономить трішки часу найзапеклішим шанувальникам гри.
Що відомо про Silksong?
Після релізу гра стала настільки популярною, що навіть інтернет-пірати закликають купувати проєкт аби підтримати розробників.
Щоправда, Silksong не догодила усім. Гра засмутила китайських геймерів якістю локалізації, через що вони занижують їй рейтинг у Steam.
Одного з персонажів проєкту зіграв відомий інді-розробник Ерік Бароне.