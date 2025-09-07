Team Cherry не дозволили спокійно святкувати успіх сиквелу Hollow Knight, адже гравці з Китаю вирішили висловити власне обурення, занижуючи грі рейтинг в Steam, інформує 24 Канал з посиланням на Kotaku.

В чому проблема китайських геймерів?

Попри захоплені відгуки, які Silksong отримує від геймерів з усього світу, китайськомовні користувачі цифрового магазину Valve виявилися вельми незадоволеними певним аспектом гри.

Геймерів з Піднебесної турбує якість перекладу проєкту на спрощену китайську. Це вилилось у те, що лишень 44% з понад 15 000 відгуків у Steam цією мовою є позитивними.

Хоча це не надто впливає на загальний рейтинг гри в Steam, ситуація все ж не подобається розробникам.

Зокрема директор з маркетингу студії Метью Гріффін повідомив у соцмережі X, що команда вже працює над покращенням перекладу для китайських користувачів та випустить апдейт "у найближчі тижні".

Що відомо про сиквел Hollow Knight?