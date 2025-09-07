Team Cherry не дозволили спокійно святкувати успіх сиквелу Hollow Knight, адже гравці з Китаю вирішили висловити власне обурення, занижуючи грі рейтинг в Steam, інформує 24 Канал з посиланням на Kotaku.
Варте уваги Колишній працівник Nintendo пояснив чому компанія не створює нові франшизи
В чому проблема китайських геймерів?
Попри захоплені відгуки, які Silksong отримує від геймерів з усього світу, китайськомовні користувачі цифрового магазину Valve виявилися вельми незадоволеними певним аспектом гри.
Геймерів з Піднебесної турбує якість перекладу проєкту на спрощену китайську. Це вилилось у те, що лишень 44% з понад 15 000 відгуків у Steam цією мовою є позитивними.
Хоча це не надто впливає на загальний рейтинг гри в Steam, ситуація все ж не подобається розробникам.
Зокрема директор з маркетингу студії Метью Гріффін повідомив у соцмережі X, що команда вже працює над покращенням перекладу для китайських користувачів та випустить апдейт "у найближчі тижні".
Що відомо про сиквел Hollow Knight?
Реліз Silksong на декілька годин "поклав" Steam, PlayStation Store та Xbox через величезний наплив гравців.
Гра стала настільки популярною, що навіть затяті "пірати" почали радити купляти її, а не качати з торентів.
У Silksong є персонаж, якого озвучив розробник іншої легендарної інді-гри Stardew Valley, але ніхто поки що не з'ясував хто це.