Создатели Hollow Knight: Silksong показали первый тизер бесплатного дополнения

Team Cherry анонсировали первое бесплатное DLC к хитовой метроидвании Hollow Knight: Silksong. Дополнение получило название Sea of Sorrow.

Разработчики одной из лучших видеоигр 2025 года представили поклонникам короткий тизер будущего дополнения, информирует 24 Канал со ссылкой на Team Cherry на YouTube.

Когда ждать DLC к Hollow Knight: Silksong?

Team Cherry поблагодарили геймеров за ажиотаж вокруг долгожданного продолжения метроидвании, заявив, что именно он является "огромным мотиватором" в дальнейшей работе над расширением мира Hollow Knight, говорится на teamcherry.com.au.

По словам разработчиков, работа над первым DLC "уже идёт полным ходом", но показать фанатам они смогли лишь короткий тизер-трейлер, который передает атмосферу того, что будет ждать Hornet.

Трейлер дополнения: смотрите видео

Также Team Cherry сообщили, что не будут раскрывать деталей Sea of Sorrow до момента, когда дополнение будет готово к релизу.

Что еще ожидает фанатов Hollow Knight?