Создатели Hollow Knight: Silksong показали первый тизер бесплатного дополнения
- Team Cherry анонсировали первое бесплатное DLC к Hollow Knight: Silksong под названием Sea of Sorrow.
- Разработчики поделились коротким тизером, но не раскрывают деталей до момента готовности дополнения к релизу.
Team Cherry анонсировали первое бесплатное DLC к хитовой метроидвании Hollow Knight: Silksong. Дополнение получило название Sea of Sorrow.
Разработчики одной из лучших видеоигр 2025 года представили поклонникам короткий тизер будущего дополнения, информирует 24 Канал со ссылкой на Team Cherry на YouTube.
Интересно STALKER 2 получит большое сюжетное обновление с новыми квестами
Когда ждать DLC к Hollow Knight: Silksong?
Team Cherry поблагодарили геймеров за ажиотаж вокруг долгожданного продолжения метроидвании, заявив, что именно он является "огромным мотиватором" в дальнейшей работе над расширением мира Hollow Knight, говорится на teamcherry.com.au.
По словам разработчиков, работа над первым DLC "уже идёт полным ходом", но показать фанатам они смогли лишь короткий тизер-трейлер, который передает атмосферу того, что будет ждать Hornet.
Трейлер дополнения: смотрите видео
Также Team Cherry сообщили, что не будут раскрывать деталей Sea of Sorrow до момента, когда дополнение будет готово к релизу.
Что еще ожидает фанатов Hollow Knight?
Вдобавок студия объявила о работе над обновленной версией оригинальной Hollow Knight для Nintendo Switch 2.
Улучшенная игра выйдет в 2026 году, как и запланированное DLC Sea of Sorrow.
Владельцы Hollow Knight на консоли Switch, смогут обновиться бесплатно.