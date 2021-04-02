Филиппинский художник обвинил в плагиате разработчиков коллекционной карточной игры Magic: The Gathering. Правда, виновными оказались не авторы видеоигры, а эта история имела интересную развязку.

В середине апреля для игры Magic: The Gathering выйдет новое дополнение под названием "Стриксхейвен: Школа Магов". Поэтому разработчики представляли новые карты для видеоигры и готовили поклонников до выхода этого дополнения. Правда, среди фанатов этой игры был и филиппинский художник Кит Лапенья, который нашел свою работу в одной из таких презентаций.

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Кита заинтересовал дракон Никол Болас, который изображен на одной из карт нового дополнения. Дело в том, что филиппинский художник создал похожий арт еще пять лет назад. Кит Лапенья записал видео, в котором сравнил этих драконов, а также показал простые методы, которыми его работу немного изменили. Он решил не устраивать масштабный скандал, но хотел услышать комментарии от разработчиков игры. В твиттере художник написал:

Должен ли я быть доволен? Хе-хе! Но если серьезно, MtG оказала большое влияние на мою любовь к искусству (Я даже не раз отправлял заявку на работу в WotC). А теперь мне сообщили, что мой арт превратился в одну из карт! По иронии судьбы, он был в каком-то смысле украденным для нового дополнения.

Стоит отметить, что запись Кита в твиттере стала очень популярной и собрала почти 300 тысяч просмотров. Предлагаем вам также ознакомиться с его видео.

Сравнение двух работ​ – видео

Should I be flattered?hehe.But seriously,#MtG has been a major influence that developed my love for making art. (and I've sent application/portfolio many times to WotC.) Now someone told me my art made it into a Card! Ironically,in a somewhat s̷t̷o̷l̷e̷n̷ way #MTGStrixhaven pic.twitter.com/1HvUXOgGZk — ???????? (@omgscarypet) March 28, 2021

В компании Wizards of the Coast обратили внимание на пост филиппинского художника, и почти сразу признали факт плагиата. Ее представители отметили, что такие методы работы противоречат их философии, а также они пока приостанавливают работу с художником Джейсоном Феликсом. Оказалось, что ситуация очень классическая для коллекционных карточных игр, поскольку штатных художников в Wizards of the Coast нет, поэтому все работы они заказывают на различных платформах.

Джейсон свою вину признал сразу, извинился, а также пообещал выплатить компенсации пострадавшим (оказалось, что на этой карте сразу две "похищенные" работы). Он отметил, что просто был перегружен работой, поэтому и решил схитрить. Правда, он знает, что это вообще не оправдание, поэтому постарается договориться с разработчиками, чтобы имена пострадавших художников указали как авторов этой карты.

Трудно назвать эту ситуацию очень скандальной, но вряд ли разработчики игры хотели чего-то подобного. Правда, хочется отметить реакцию сообщества, а также каждой из сторон этого конфликта. Они показали себя джентельменами и продемонстрировали, как нужно решать конфликтные ситуации в наше время.