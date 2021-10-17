Художник показал, как могли бы выглядеть гравейры, если бы они появились в игре The Witcher 3

Прекрасной работой поделился в сети концепт-художник студии Spokko Каспер Мадеджак. Он показал, как выглядели бы гравейры, если бы разработчики из CD Projekt RED добавили их в игру The Witcher 3: Wild Hunt.

Наверное, все поклонники франшизы The Witcher знают, что несколько месяцев назад вышла новая видеоигра в этой серии. Речь идет о проекте для мобильных платформ под названием The Witcher: Monster Slayer, над которым работала студия Spokko. А одним из разработчиков этой видеоигры был и Каспер Мадеджак, занимающий пост концепт-художника в этой студии.

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На этот раз он решил поделиться неофициальными артами по мотивам видеоигры The Witcher 3: Wild Hunt. Художник показал, как могли бы выглядеть гравейры, если бы разработчики из CD Projekt RED добавили их в третью часть. Стоит отметить, что эти монстры появлялись только в первой части. Наверное, некоторые поклонники серии сразу же вспомнят очень нехарактерного представителя этих монстров. Речь идет о Ветале – умном гравейре, который умеет говорить, а также не нападает на живых людей.

Правда, он такой один, а все остальные его "родственники" очень агрессивны и обычно нападают бездумно. То есть это опасные чудовища, с которыми могут справиться только ведьмаки. В третьей части есть немало упоминаний о гравейрах, но самих их в видеоигре нет. В целом это очень странно, потому что в играх этой серии есть упоминания о том, что сейчас все знают, как выглядят эти чудовища. А все потому, что после начала войны с Нильфгардом их развелось очень много.

Исправить такой своеобразный недостаток и решил Каспер Мадеджак. На его артах можно увидеть сразу три разновидности этого чудовища. По мнению Каспера, во вселенной The Witcher могут существовать обычные гравейры, а также их "родственники" со Скеллиге и с Зеррикании. Интересно, что художник даже придумал название для дополнения, в котором могли бы появиться эти монстры – "Песня ворон" ("Song of Crows").

Арты, которыми поделился Каспер Мадеджак / ArtStation Kacper Madejak