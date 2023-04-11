Художник превратил Скуби-Ду в забавного покемона

Талантливый художник превратил Скуби-Ду в покемона. Он показал интересную версию персонажа в сопровождении хорошо продуманного контекста.

За почти три десятилетия существования Pokemon получил поклонников всех возрастов. Несмотря на ориентацию на младшую аудиторию, не удивительно, что есть много старших поклонников Pokemon, выросших на любимых играх и мультфильмах.

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Скуби-Ду стал покемоном

В мире мультфильмов есть несколько названий, ставших "вечными". Среди самых известных – Скуби-Ду. Одно из известнейших произведений Ханны-Барбери, Скуби-Ду выдержал испытание временем благодаря простой задумке и милым героям.

Теперь талантливый художник решил превратить Скуби-Ду в покемона. Результат получился идеальным для любителей покемонов, основанных на собаках.

Художник создал Бучи – покемона типа привидения на основе Скуби. Согласно записи Pokedex, созданной художником, Бучи является очень редким и умным покемоном, но он также невероятно пуглив.

Покемон получил способности "Обжорство" и "Аварийный выход", а также скрытую способность жевать жвачку. Стоит отметить, что это реально существующие в мире покемонов способности, и в то же время делающие логическую ссылку на личность Скуби-Ду.