Самая провальная видеоигра 2024 года может совершить неожиданный камбэк

Внимательные геймеры заметили странную активность разработчиков главного провала 2024 года и предполагают, что видеоигра может вернуться в новом формате.

Concord – это слово еще долго будет сниться всем людям, причастным к главному провалу 2024 года и, вероятно, во всей истории Sony.

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Неужели игру вернут?

Однако, последние события свидетельствуют о том, что игру может ожидать попытка возвращения.

Пользователь Reddit под ником theonewithcats поделился на платформе интересным наблюдением. Геймер заметил, что файлы Concord на платформе Steam все еще обновляются несмотря на ее закрытие. К тому же последний апдейт датируется 8 октября.

Вскоре пост был удален модераторами портала, но поклонники Sony уже успели построить предположения о том, что скандальный проект могут готовить к возвращению, превратив его в бесплатный.

Трейлер игры – смотрите ролик

Трудно предугадать каким будет будущее Concord, если он и вправду избавится от своей цены в 1199 гривен (Steam и EGS).

С одной стороны, на игру может ожидать наплыв заинтересованных геймеров, которые захотят самостоятельно разобраться заслужила ли она такой провал на релизе. С другой, вовсе не цена была тем фактором, который "убил" этот долгострой от Sony, а без существенных изменений геймдизайна и подхода к проекту, его вряд ли будет ждать успешное возрождение.

Так или иначе, пока что это все лишь слухи, хотя и очень интересные.