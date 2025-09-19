События Hyperfunk разворачиваются в "светлом будущем", где общество находится под влиянием онлайнового пространства под названием "Гипер" (Hyper), как рассказывает 24 Канал со ссылкой на страницу игры в Steam.

Смотрите также В Steam становится популярной игра Shape of Dreams: взрывная смесь жанров от издателей Lies of P

Что известно об игре Hyperfunk?

В этом мире уличные художники соревнуются между собой, предлагая собственные интерпретации новой реальности. Разработчики описывают игру как "две секунды на секунду эволюционированного фанк-стиля".

Трейлер Hyperfunk – смотрите видео:

Игроки смогут исследовать город на бешеных скоростях, выполняя трюки на роликах, скейтборде или велосипеде BMX. Успешные комбинации трюков будут заряжать личный ускоритель, что позволит разгоняться еще сильнее.

Скриншоты Hyperfunk

Одной из ключевых особенностей станут граффити-битвы в реальном времени. В них игрокам нужно будет как можно лучше раскрасить территорию и убежать от полиции. Также в игре будет четыре типа граффити.

Важной частью игрового процесса станет мультиплеер: можно будет встречать случайных игроков в "Гипере" или проводить время с друзьями на улицах города.

Когда релиз Hyperfunk?

Hyperfunk выйдет на ПК (Steam) и пока неанонсированных консолях, но дата релиза пока неизвестна. Судя по информации на странице игры в Steam, она получит текстовый перевод на несколько языков.